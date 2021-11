UFFICIALE - Italia, altro infortunio: niente Svizzera anche per Chiellini

Già da ieri si parlava con insistenza dei grandi dubbi da parte del ct Mancini in merito alla possibilità di schierare Giorgio Chiellini in vista dei prossimi impegni azzurri e ora il suo forfait è ufficiale. Il capitano azzurro ha lasciato il ritiro di Coverciano per fare ritorno a Torino. Venerdì sera però sarà comunque all'Olimpico per stare vicino alla squadra nella fondamentale sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro la Svizzera.