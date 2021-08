UFFICIALE - Juve, lo Stadium riapre al 50% nell'amichevole con l'Atalanta

“La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A”. Così la Juventus ha annunciato il ritorno in campo dei bianconeri nel proprio stadio: avverrà sabato 14 agosto, alle ore 20.30, quando la Vecchia Signora affronterà in amichevole l’Atalanta. In occasione di questa partita Socios.com, partner di Juventus dal 2018 (e da questa stagione anche main sponsor dell’Inter), sarà Title Sponsor dell’evento e gli stessi supporters bianconeri, grazie a Socios.com, saranno a loro modo protagonisti della serata.

Torna il pubblico. Insieme a Chiellini & Co, la grande novità è però che allo Stadium si rivedranno finalmente i tifosi: lo stadio torinese, essendo il Piemonte in zona bianca al momento, aprirà fino al 50 per cento della capienza. La Juve ha già fatto sapere che, in caso di spostamento della regione ad altra fascia di rischio, fornirà le indicazioni e le modalità per il rimborso del biglietto. Per accedere all’evento sarà ovviamente necessario essere in possesso di Green Pass.