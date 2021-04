UFFICIALE - Juve, multa per un assistente di Pirlo: “Frase irrispettosa all’arbitro negli spogliatoi”

Dopo i recuperi di ieri il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Nicolò Barella dell'Inter e Hamed Traore del Sassuolo, ammoniti entrambi nella sfida di San Siro ed entrambi diffidati. Ammenda anche per un assistente dello staff di Andrea Pirlo, allenatore della Juve. “Ammenda da 3mila euro per Antonio Gagliardi: perché, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva al Direttore di gara espressioni irrispettose”.