UFFICIALE - Juve, Pogba salterà il Mondiale in Qatar: il bollettino medico

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato per informare sulle condizioni fisiche di Weston McKennie e Paul Pogba. Il Polpo salterà il Mondiale in Qatar, come confermato dal suo agente Rafaela Pimenta: "Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo".