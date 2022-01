UFFICIALE - Juventus, Allegri perde Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra

Affaticamento muscolare alla coscia sinistra per Leonardo Bonucci, ma nessuna lesione. Questo il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale: "Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".