UFFICIALE - Juventus-Atletico non si giocherà: gara annullata per ragioni di sicurezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente amichevole a Tel Aviv contro l'Atletico Madrid per la Juventus: per motivi di sicurezza, come scritto anche in mattinata, la sfida è stata annullata dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno interessato Israele. A darne l'annuncio ufficiale è stato il club madrileno, mentre si attendono comunicazioni da quello bianconero.

"A seguito dell'attuale situazione e delle condizioni di sicurezza, il promotore della partita, la Juventus e l'Atletico annunciano che l'amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata", si legge sul sito dei colchoneros.