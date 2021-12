UFFICIALE - Juventus, c'è un focolaio nell'Under 23: ai 9 positivi se ne aggiungono 2

La Juventus Under 23 è alle prese con un focolaio Covid, scrive Tuttosport nella versione on line: "Ai 9 positivi se ne aggiungono altri due. Nei giorni scorsi il club bianconero aveva comunicato la positività di cinque giocatori: Barrenechea, Boloca, Da Graca, Raina e De Winter. Ieri, dopo un altro giro di tamponi, sono emerse le positività di altri quattro: Anzolin, Miretti, Sekulov e Matias Soulè. A questi, oggi, si sono aggiunti anche Brighenti e De Marino".

Di seguito il comunicato del club:

Juventus Football Club comunica - con una nota ufficiale - che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della U23 Andrea Brighenti e Davide De Marino. Entrambi i calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.