UFFICIALE - Juventus comunica: Rabiot out per scontare la squalifica dopo l’esito del ricorso

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, stasera non sarà in campo contro la Fiorentina nell'anticipo della quattordicesima giornata. Questo il comunicato del club bianconero: "Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre".

