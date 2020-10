UFFICIALE - Juventus, la farsa comunicativa continua: pubblicata la formazione che affronterà il Napoli

Juventus-Napoli non si giocherà sicuramente questa sera, ma la società bianconera continua la propria strategia comunicativa per ottenere la vittoria a tavolino. Pochi istanti fa, infatti, la Juve ha reso nota la formazione ufficiale scelta da Andrea Pirlo per una gara che non ci sarà. Titolari Dybala e Arthur: esordio stagionale dal 1' rinviato per entrambi. Una comunicazione di cui si poteva decisamente fare a meno.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.