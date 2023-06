UFFICIALE - Juventus, Milik riscattato: il comunicato con i dettagli economici

L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve.

Arek Milik resta alla Juventus. L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Arkadiusz Krystian Milik, dalla società Olympique de Marseille, per un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dell’Olympique de Marseille un corrispettivo pari a € 1,1 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".