UFFICIALE - Juventus, sorriso in vista del Napoli: Chiesa recuperato, rientra pure Chiellini

Primo allenamento del 2022 per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia: in programma, per gli uomini di Allegri, c'è la sfida delicatissima contro il Napoli, all'Allianz Stadium il 6 gennaio. La squadra bianconera - riporta il comunicato ufficiale del club - si è ritrovata nel pomeriggio allo Juventus Training Center: seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo della manovra. Sul fronte dei singoli - si legge - Federico Chiesa ha svolto l'intero allenamento con il gruppo, ed è tornato ad allenarsi anche Giorgio Chiellini.