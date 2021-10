UFFICIALE - Juventus, squadra in ritiro da domani fino a sabato

Juventus in ritiro fino alla gara contro la Fiorentina. E' questa la decisione presa dal club bianconero insieme al tecnico Massimiliano Allegri per dare una sterzata al momento no che sta attraversando la squadra, reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Da domani, vigilia del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, la squadra andrà in ritiro al JHotel fino a sabato, giorno del match contro i viola.