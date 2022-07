UFFICIALE - Juventus, tegola Pogba: lesione del menisco laterale

Le cattive notizie, però, arrivano dall'infermeria, con il report medico del club bianconero in merito alle condizioni di Paul Pogba

La Juventus sta per lasciare – momentaneamente – la California per una tappa di due giorni in Texas, dove domani sera (nella notte di mercoledì in Italia) affronterà il Barcellona nella seconda amichevole statunitense.

Le cattive notizie, però, arrivano dall'infermeria, con il report medico del club bianconero in merito alle condizioni di Paul Pogba: "A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure".