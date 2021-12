UFFICIALE - Juventus U23, 4 giocatori positivi al Covid-19: il comunicato del club

Dopo la positività di ieri del difensore Koni De Winter, formalmente facente parte dell'Under23, sono state riscontrate altre quattro positivà all’interno del gruppo squadra della Juventus Under 23. Di seguito il comunicato del club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Matteo Anzolin, Fabio Miretti, Nikola Sekulov e Matias Soulé. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.