UFFICIALE - Koopmeiners, infortunio alle spalle: torna tra convocati per la Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara amichevole Juventus-Atalanta, in programma stasera alle 20.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Nell'elenco rientra anche Koopmeiners che aveva saltato l'ultima per un problema fisico. Il giocatore olandese era stato accostato al Napoli ma quasi certamente resterà a Bergamo.