UFFICIALE - L'ASL blocca il Torino, niente partenza per Bergamo: 5 giorni di quarantena per il gruppo

Niente trasferta a Bergamo per il Torino. L'ASL di Torino ha infatti bloccato il gruppo granata dopo che è emersa una nuova positività nel gruppo squadra: sono otto a questo punto i contagiati, vietati allenamenti e spostamenti. L’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi. Atteso a breve un comunicato del club granata: a forte rischio a questo punto anche la gara di domenica prossima tra Torino e Fiorentina.