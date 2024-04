UFFICIALE - L'Inter è Campione d'Italia: decisivo il 2-1 nel derby col Milan

Termina sul risultato di 1-2 il match di San Siro tra Milan e Inter, un derby storico che consegna ai nerazzurri lo scudetto con allegato titolo di Campioni d'Italia

Termina sul risultato di 1-2 il match di San Siro tra Milan e Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. Un derby storico quello di stasera, che consegna ai nerazzurri lo scudetto con allegato titolo di Campioni d'Italia. Gli uomini di Simone Inzaghi chiudono in vantaggio già all'intervallo grazie al colpo di testa di Francesci Acerbi su spizzata di Pavard, dagli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa l'Inter firma il raddoppio con Marcus Thuram, che addomestica un lancio lungo e da fuori area conclude forte sul primo palo. Non basta il moto d'orgoglio finale del Milan, con la rete di testa di Fikayo Tomori che ribadisce in rete la respinta di Sommer. Da sottolineare il clima a dir poco infuocato della partita, con ben tre espulsioni nel finale per continui scontri verbali e "scintille" fisiche: hanno ricevuto il rosso Theo Hernandez, Calabria e Dumfries.