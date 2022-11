UFFICIALE - L'Udinese perde Makengo per infortunio: salta il Napoli

L'Udinese perde una pedina importante per queste ultime battute di campionato prima della sosta per il Mondiale.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Udinese perde una pedina importante per queste ultime battute di campionato prima della sosta per il Mondiale. Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, il centrocampista Jean-Victor Makengo ha annunciato un suo ritorno in campo solo a partire dal 2023, causa infortunio: "Ho dato tutto me stesso per aiutare il più possibile i miei compagni, nonostante un problema fisico che mi affliggeva da qualche tempo. Ora però ho bisogno di riposare per rientrare al cento per cento nel 2023... Auguro alla squadra di tornare presto alla vittoria, mentre a tutti voi auguro una buona fine dell'anno. Ci vediamo presto in campo!".