UFFICIALE - La Juve conferma Szczesny, rinnovo fino al 2024

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, che conferma Szczesny come portiere dei bianconeri anche per le prossime stagioni: "La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la maglia bianconera fino al 2024. Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze. Nella sua prima stagione Szczesny parte alle spalle di Gianluigi Buffon, giocando comunque in tutto 21 partite e garantendo alla squadra una grande solidità. Parate decisive, che gli permettono nell’annata successiva di guadagnarsi la maglia da titolare, che anche quest'anno porta sulle sue spalle".