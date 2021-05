UFFICIALE - La Juventus esonera Pirlo: il comunicato ufficiale

La notizia era nell'aria da tempo, adesso è anche ufficiale. Andrea Pirlo non è più l'allenatore della Juventus: il club bianconero ha infatti comunicato l'esonero del tecnico bianconero, ancora legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2022. In una stagione a Torino, la sua prima da allenatore in assoluto, Pirlo ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, conquistando l'accesso alla Champions League all'ultima giornata di campionato.

"Grazie, Andrea - si legge nel lungo comunicato bianconero - sono le prime parole che tutti noi dobbiamo pronunciare al termine di questa esperienza speciale vissuta insieme.

Pochi mesi fa, Andrea Pirlo, icona del calcio mondiale, iniziava sulla panchina della Juventus una nuova avventura, la prima da allenatore".