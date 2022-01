UFFICIALE - La Lazio saluta Muriqi e prende in extremis il sostituto: arriva Cabral

Vedat Muriqi è ufficialmente un nuovo calciatore del Maiorca. L'attaccante kosovaro lascia la Lazio in prestito fino al termine della stagione: nell'accordo è stato fissato anche un diritto di riscatto. Per sostituirlo, il club biancoceleste è riuscito in extremis a depositare il contratto di Jovane Cabral. L’esterno d'attacco capoverdiano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. Il contratto è stato depositato a pochi secondi dalle 20, data ultima per i tesseramenti in Italia.