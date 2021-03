UFFICIALE - La Lega ha scelto per il recupero di Inter-Sassuolo: data e orario

La Lega Serie A ha deciso la data del recupero di Inter-Sassuolo, rinviata sabato scorso per i tanti casi di positività registrati in casa nerazzurra. La sfida di San Siro, valevole per la ventottesima giornata di campionato, sarà recuperata mercoledì 7 aprile con inizio alle ore 18.45 e sarà trasmessa su DAZN.