UFFICIALE - La Lega Serie A premia Sarri: è il miglior allenatore di marzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all'allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Lo rivela la Lega Serie A, che spiega come la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio "Olimpico" di Roma.