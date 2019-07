UFFICIALE - La Roma ha scelto il sostituto di Manolas: è fatta per Mancini dell'Atalanta

Con una nota l'Atalanta ha comunicato la cessione di Gianluca Mancini alla Roma, sarà lui l'erede di Manolas andato al Napoli: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Roma il calciatore Gianluca Mancini a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Società ringrazia Gianluca per l'impegno, la serietà e il prezioso contributo offerti in questi due anni per il raggiungimento di obiettivi importanti come la qualificazione alla prossima UEFA Champions League".