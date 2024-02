UFFICIALE - La Roma snellisce l'organico in difesa: via Kumbulla, ma resta in Serie A

Marash Kumbulla è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il contratto del difensore, in arrivo in prestito dalla Roma, è stato depositato

Marash Kumbulla è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il contratto del difensore, in arrivo in prestito dalla Roma, è stato depositato, come riportato dal sito della Lega Serie A.

L'operazione fra giallorossi e neroverdi si è chiusa sulla base del prestito secco fino al termine della stagione, con l'Udinese che vista la mancata cessione di Nehuen Perez al Napoli si è di fatto defilata dalla trattativa. Stamani a Milano il calciatore albanese classe 2000 ha firmato il contratto col Sassuolo.