UFFICIALE - La Salernitana molla Zanoli? Annunciato l'arrivo di un terzino

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A UFFICIALE - GENOA, PRESO SPENCE IN PRESTITO DAL TOTTENHAM: SFUMA ZANOLI Djen Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato il Tottenham, con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito ufficiale Djen Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato il Tottenham, con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito ufficiale