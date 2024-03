UFFICIALE - La testata a Henry costa caro a D'Aversa: esonerato dal Lecce

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce, adesso è anche ufficiale. Arrivata la comunicazione del club salentino

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce, adesso è anche ufficiale. Arrivata la comunicazione del club salentino: "Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Addio dunque al tecnico assunto l'estate scorsa, che lascia la squadra al 16° posto con 25 punti raccolti in 28 partite.

Il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport". Questo il comunicato con cui, di fatto, il club salentino condanna il gesto che ha visto protagonista in negativo il tecnico dei pugliesi.