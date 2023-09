UFFICIALE - Lazio, bilancio 2022/23 chiuso col -30mln: quinto anno di fila in rosso

Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto il bilancio della gestione che si è chiusa il 30 giugno 2023 con un -29,54 milioni.

Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto il bilancio della gestione che si è chiusa il 30 giugno 2023 con un -29,54 milioni. Per il quinto anno di fila il club presieduto da Claudio Lotito chiude in rosso. Il giro di affari si attesta intorno a 148,33 milioni ed espone un incremento rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di Euro 13,08 milioni.

Il valore della produzione al 30 giugno 2023 è costituito da:

- Ricavi da gare per Euro 17,92 milioni,

- Diritti TV ed altre Concessioni per Euro 101,99 milioni,

- Sponsorizzazioni, pubblicità e royalties per Euro 20,72 milioni

- Ricavi da merchandising per Euro 2,31 milioni

- Altri ricavi e proventi per Euro 5,39 milioni

"I costi operativi al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari a Euro 143,72 milioni e sono incrementati rispetto alla stagione precedente, di Euro 13,49 milioni, Il costo del personale si è incrementato per i maggiori premi individuali e collettivi maturati per i migliori risultati sportivi ottenuti. La voce Altri Costi di gestione presenta un incremento dovuto, in prevalenza, all’aumento dei costi sportivi di intermediazione. Gli Oneri finanziari Netti presentano un incremento generato dalla lievitazione del tasso legale applicato sugli interessi relativi alla transazione tributaria e dei tassi praticati dalla società di factoring".

Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati ammonta a 69,52 milioni mentre sono 37.5 milioni spesi per gli acquisti e 7.8 milioni incassati dalle cessioni.

Infine, si legge nella nota, il Patrimonio Netto è negativo per Euro 38,04 milioni: "I fondi iscritti tra le passività non correnti, al netto del fondo per benefici ai dipendenti, ammontano ad Euro 10,25 milioni con un decremento netto rispetto al 30 giugno 2022 di Euro 1,82 milioni. La variazione è dovuta in gran parte alla riclassifica tra i “debiti tributari” della stima delle ritenute su lavoro dipendente per il venire meno del beneficio fiscale sulle retribuzioni di un calciatore riveniente dal decreto Rimpatriati. L’importo maggiore dei fondi è costituito dalle imposte differite per Euro 9,45 milioni.".