UFFICIALE - Lazio, brutte notizie per Sarri: Marusic positivo e il 28 c'è il Napoli

Brutte notizie per la Lazio, Adam Marusic è risultato positivo al Covid-19. Il terzino biancoceleste era impegnato con il Montenegro nelle qualificazioni a Qatar 2022 e l'ultimo tampone effettuato ha dato questo esito. Dopo Stevan Jovetic, anche l'esterno contrae il virus, come reso noto dalla Federcalcio montenegrina tramite un comunicato ufficiale. Defezione non di poco conto per Maurizio Sarri alla ripresa del campionato. La Lazio, intanto, non ha ancora diramato comunicazioni in merito.