UFFICIALE - Lazio, Lulic operazione alla caviglia riuscita: da stabilire i tempi di recupero

La Lazio perde il suo capitano Senad Lulic. Infatti il bosniaco, che da tempo ha problemi a una caviglia, si è sottoposto oggi ad un intervento. Attraerso i canali ufficiali della società biancoceleste si è fatto il punto della situazione: "Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero".