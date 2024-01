UFFICIALE - Lazio-Napoli, confermata chiusura di quattro settori dell'Olimpico

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La Lazio giocherà contro il Napoli domenica alle 18 con quattro settori dello stadio Olimpico chiusi. Respinto il ricorso della società biancoceleste. Nella nota della Figc si legge: "Nell’udienza fissata il 24 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0172/CSA/2023-2024 proposto dalla società S.S. Lazio in data 17-01-2024 avverso le sanzioni: obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est, Ovest” privi di spettatori; ammenda di 50.000 euro con diffida, inflitte alla reclamante in relazione alla partita di Coppa Italia Lazio-Roma del 10.01.24".