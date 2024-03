UFFICIALE - Lazio, nuovo ribaltone: tutto lo staff di Sarri si è dimesso, tranne Martusciello

Come comunicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale, tutto lo staff tecnico di Maurizio Sarri ha infatti rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi

Nuova scossa in casa Lazio. Come comunicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale, tutto lo staff tecnico di Maurizio Sarri ha infatti rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi, che sono state accettate dalla società. Unico superstite Giovanni Martusciello, che guiderà appunto la prima squadra: "La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società.

Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".