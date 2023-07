UFFICIALE - Lazio, rinforzo per Sarri: il nuovo attaccante arriva dalla MLS

A distanza di qualche giorno dalle visite mediche e sistemate le ultime pratiche burocratiche, la Lazio ha ufficializzato l'acquisto

TuttoNapoli.net

A distanza di qualche giorno dalle visite mediche e sistemate le ultime pratiche burocratiche, la Lazio ha ufficializzato l'acquisto di Valentin Castellanos tramite i propri canali social.

Le cifre e i dettagli dell'operazione

L'attaccante individuato per coprire le spalle a Ciro Immobile arriva dal New York City e la Lazio ha investito per il suo cartellino 15 milioni più 5 di bonus. Il Taty ha poi firmato col club biancoceleste un contratto quinquennale valido fino al giugno del 2028 da 1,8 milioni di euro netti all'anno. Questo il comunicato della società: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Castellanos Gimenez Valentin Mariano Josè, proveniente dalla Major League Soccer, che ha giocato nell'ultima stagione sportiva nella Liga con il Club Girona FC".