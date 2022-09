UFFICIALE - Lazio sanzionata: multa per i cori discriminatori contro Napoli

Questa la decisione del Giudice Sportivo riguardante il match tra Lazio e Napoli, ultima giornata di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa la decisione del Giudice Sportivo riguardante il match tra Lazio e Napoli, ultima giornata di campionato: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto”.

Inoltre, arriva anche la squalifica di Danilo Cataldi, per un turno: “Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammonizione per Cataldi Danilo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nell'androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un'espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. Anche Milinkovic multato di euro 1.500 per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (e ammonizione).

Le altre decisioni del Giudice Sportivo: "Ammenda di euro 10.000 allo Spezia per un coro insultante dei sostenitori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di euro 5.000 al Milan per avere suoi sostenitori, lanciato nel recinto di gioco tre bottigliette di plastica".