UFFICIALE - Lazio, tre assenze: l'elenco dei convocati per il Napoli

La Lazio ha diramato i convocati per la sfida delle 18 all'Olimpico contro il Napoli. Per il match valido per la 22ª giornata di Serie A Sarri non avrà a disposizione Immobile e Zaccagni, squalificati, e Patric ancora alle prese con l'infortunio alla spalla.

Portieri: Provedel, Sepe, Mandas

Difensori: Pellegrini, Ruggeri, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Castellanos, Fernandes