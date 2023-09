UFFICIALE - Lecce, squalificato Kaba dopo il rosso con la Juve: out con il Napoli

Kaba non sarà dunque a disposizione di Roberto D'Aversa per la sfida di sabato alle ore 15 al Via del Mare contro il Napoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo le prime sette gare della sesta giornata di Serie A il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il calciatore del Lecce Mohamed Kaba, espulso per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Kaba non sarà dunque a disposizione di Roberto D'Aversa per la sfida di sabato alle ore 15 al Via del Mare contro il Napoli, gara che aprirà la settima giornata di Serie A.