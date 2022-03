UFFICIALE - Lo Spezia lancia il biglietto sospeso: ricavato devoluto per i bambini ucraini

Lodevole iniziativa dello Spezia a supporto dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina.

TuttoNapoli.net

© foto di Niccolò Pasta

Lodevole iniziativa dello Spezia a supporto dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. La società ligure ha infatti deciso di donare a Save The Children il 50% del ricavato dal botteghino per il prossimo confronto di campionato col Cagliari. Inoltre, per questa gara saranno messi in vendita - si va dai 10 euro per la Curva Ferrovia ai 50 per la tribuna - i biglietti relativi a quel 25 per cento dei posti che non possono essere utilizzati, causa normativa anti Covid. Il ricavato di questi biglietti "virtuali" sarà interamente devoluto per l'iniziativa benefica.