UFFICIALE - Lungo stop per Khedira: il tedesco salterà anche il Napoli

Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. Lo riporta il sito ufficiale della Juventus. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti - si legge - sono di circa tre mesi. Il centrocampista tedesco salterà così anche la sfida di ritorno col Napoli in programma a inizio anno nuovo.