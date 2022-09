UFFICIALE - Lungo stop per Zapata dopo l'infortunio: "Tempi di recupero non quantificabili"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tramite il proprio sito ufficiale, l'Atalanta rende note le condizioni fisiche di Duvan Zapata in seguito agli accertamenti ai quali si è sottoposto l'attaccante colombiano dopo la sfida contro il Torino: "Per quanto riguarda Zapata - si legge nella nota -, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".