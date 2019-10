UFFICIALE - Marchisio si ritira: "Non avrei più giocato al mio livello. Rimpianti? La Champions..."

Claudio Marchisio dice addio al calcio. Nel corso della conferenza stampa d'addio al calcio giocato, ha parlato anche dei suoi rimpianti. "Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti da altri continenti, da altri paesi, dentro di me sapevo che non avrei potuto dare tutto me stesso. Da lì sono arrivato a questa decisione: sono emozionato, adesso cambia tutto e inizia un nuovo percorso.

I miei rimpianti sono stati quelli di non aver vinto la Champions con la Juventus e non vincere l'Europeo con l'Italia. L'anno della Serie B per me è stato importante e in quel momento lì era solo indossare la maglia della Juventus, non indossarla in Serie B. Io in quel momento ero felicissimo e dovevo sfruttarlo al massimo".