UFFICIALE - Milan, altro positivo: è Gabbia uno dei due casi riscontrati in Under 21

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Milan ha confermato che il difensore Matteo Gabbia è positivo al COVID-19: "AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19". L'altro è Alessandro Plizzari, sempre proprietà Milan ma attualmente in prestito alla Reggina.