UFFICIALE - Milan, intervento riuscito per Maignan ma i tempi di recupero saranno molto lunghi

E' andato tutto bene l'intervento in artroscopia per Mike Maignan, portiere del Milan, col portiere rossonero che però dovrà saltare ben due mesi di gara: rischia così di saltare 14 partite in uno scorcio decisivo per i rossoneri. In serata è atteso il comunicato.

AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare.

L'intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane.