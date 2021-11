UFFICIALE - Milan, Maignan torna tra i pali: sarà anche in lista Champions

Come confermato oggi da Stefano Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, domani pomeriggio Mike Maignan tornerà a difendere i pali della porta rossonera a poco più di un mese dall'operazione al polso. Il portiere francese non tornerà solo in Serie A, ma anche in Champions League. I regolamenti UEFA prevedono che l'estremo difensore infortunato e inizialmente sostituto possa essere reinserito nella lista dei giocatori schierabili un mese dopo il suo depennamento (probabilmente prenderà il posto di Mirante). Di conseguenza l'ex Lille ci sarà per la partita decisiva di Champions League tra Milan e Liverpool del 7 dicembre.