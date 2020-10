UFFICIALE - Milan, nuovo contagio: Bonera positivo al Covid-19

Nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Milan. Non un giocatore, bensì il collaboratore del tecnico Stefano Pioli, Daniele Bonera. Ecco il comunicato pubblicato dal club rossonero: "Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti".