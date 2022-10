UFFICIALE - Milan, Pioli tira un sospiro di sollievo: escluse lesioni per 2 rossoneri

Nessuna lesione per Sergiño Dest e Brahim Diaz.

Nessuna lesione per Sergiño Dest e Brahim Diaz. I due calciatori rossoneri, usciti malconci dalla sfida di ieri col Monza, in queste ore si sono sottoposti agli esami di rito escludendo problemi fisici di particolare rilievo. Domani il Milan deciderà se portarli o meno a Zagabria, con qualche possibilità in più - almeno per ora - per l'attaccante spagnolo.