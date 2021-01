UFFICIALE - Milan, riecco Ibrahimovic: lo svedese convocato per il Torino

A pochi giorni di distanza da Milan-Juventus, i rossoneri sono pronti a tornare in campo contro un'altra torinese: a San Siro si gioca Milan-Torino, 17° giornata di Serie A. Questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per la gara di stasera, sabato 9 gennaio, alle 20.45. Torna Ibrahimovic (lo svedese non gioca una gara dal 22 novembre), c'è anche Calhanoglu.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kaer, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Olzer.