UFFICIALE - Milan, salta Rangnick e Pioli rinnova: accordo fino al 2022

Saltato Rangnick, il Milan continua con Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano è infatti confermato alla guida dei rossoneri fino a giugno 2022, una scelta assolutamente inaspettata che il club rossonero ha annunciato al termine del successo contro il Sassuolo, il quale proietta la squadra al quinto posto della Serie A 2019/20: "AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022. Stefano è approdato alla guida tecnica del Milan nell'ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra".