UFFICIALE - Milan, tegola per Pioli: infortunio per Messias, si teme lungo stop

L'unico a non poter esultare fino in fondo per il passaggio del turno nella serata di Champions in casa Milan è stato Junior Messias

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'unico a non poter esultare fino in fondo per il passaggio del turno nella serata di Champions in casa Milan è stato Junior Messias, che è stato oggi sottoposto agli esami del caso: "Questa mattina Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina di giorni".