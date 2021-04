UFFICIALE - Milan, un turno di squalifica per Ibrahimovic: "Critica irrispettosa"

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. Espulso durante la sfida contro il Parma, il centravanti del Milan è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà quindi la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Questa la motivazione: "Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". Per Ibrahimovic anche 5mila euro di multa.