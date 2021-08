UFFICIALE - Milenkovic, niente cessione ed allora rinnova per un anno: l'annuncio

Ora è ufficiale: Nikola Milenkovic ha rinnovato con la Fiorentina. Il difensore, come annunciato dal club viola sui social, ha firmato fino al 2023, prolungando dunque di una stagione l'accordo che era in scadenza nel 2022. Questo il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Nikola Milenkovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023.

Nikola ha sempre dimostrato un forte attaccamento alla maglia viola e si è distinto come uno dei giovani difensori migliori del Campionato Italiano. La Società è lieta di poter continuare il percorso sportivo insieme e spera che per entrambi possa essere pieno di grandi soddisfazioni, sportive e professionali".